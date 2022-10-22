Усик про бой Фьюри – Чисора: «Тайсон сошел с ума»
Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал организацию третьего боя между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.
«Я вообще ничего не думаю по этому поводу. Тайсон Фьюри сошел с ума», – считает украинец.
Бой Фьюри и Чисоры состоится 3 декабря в Лондоне.
Фрэнк Уоррен: «Фьюри нельзя оступиться в бою с Чисорой, потому что в новом году ему предстоит провести широко разрекламированный поединок с Усиком»
Официально: бой Фьюри – Чисора состоится 3 декабря в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма»
Комментарии