О’Мэлли не принял вызов Сехудо: «У Генри осталось $37. Он делает все, чтобы получить бой»

Топовый боец легчайшего веса Шон О’Мэлли не стал принимать вызов бывшего двойного чемпиона UFC и олимпийского чемпиона по вольной борьбе .

О’Мэлли заявил, что «Трипл-Си» напоминает о себе лишь из-за желания заработать, а бои с ним, по мнению Шона, не могут возглавлять турниры.

«Я слышал от приближенных людей к Генри, что у него на банковском счете 37 долларов. Поэтому сейчас он делает все, чтобы получить бой и в результате немного денег.

Я не знаю, что сказать. Генри боец со-главного события. Даже если он получит поединок со Стерлингом, это все равно будет со-главное событие какого-то турнира», – сказал О’Мэлли.

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