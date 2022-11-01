О’Мэлли требует пересмотра контракта с UFC: Шон хочет получать процент с PPV

Топовый боец легчайшего веса Шон О’Мэлли заявил о желании пересмотреть действующий контракт с промоушеном в сторону увеличения гонораров.

Также Шон считает, что его популярность в соцсетях приводит к повышению продаж PPV-трансляций, что должно приносить ему дополнительный доход.

«Я считаю, что деньги сейчас от меня далеко, хотя в каждом своем поединке я продаю платные трансляции. Я хочу сесть и пересмотреть условия моего контракта.

Просто я довольно часто участвовал в боях, которые транслировались с оплатой за просмотры и знаю, на каком уровне стою, если говорить о продажах.

Так что я сяду с представителями и надеюсь, что мы придем к соглашению. Я думаю, что через неделю или две будет больше информации по этому поводу», – подытожил Шон.

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