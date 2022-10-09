Леон Эдвардс про третий бой с Камару Усманом: «Теперь все будет на моих условиях»

Чемпион UFC в полусреднем весе сообщил, что третий бой с Камару Усманом может состояться в начале следующего года.

«Это будет на Уэмбли, братан. Мы вернемся на моей площадке, я больше никуда не поеду. Я сделал свою работу.

Я пошел на задний двор и отобрал у него титул. Так что теперь он должен прийти в мой дом. Я больше туда не пойду.

Теперь все будет на моих условиях, он должен приехать ко мне. Похоже, это будет в начале следующего года. Возможно, в марте», – сказал Эдвардс.

20 августа на UFC 278 Эдвардс нокаутировал Усмана в пятом раунде.

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