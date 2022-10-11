Эдвардс – о втором бое с Усманом: «Мое худшее и его лучшее выступление»

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс заявил, что уверен в победе над Камару Усманом в третьем поединке.

Напомним, что англичанин сенсационно нокаутировал нигерийца, поймав его левым хай-киком в пятом раунде. При этом Усман уверенно лидировал на записках судей к последней пятиминутке.

«Это было одно из худших выступлений в моей карьере и лучшее, что мы могли увидеть в исполнении Усмана. Это то, что он делает всегда, лучше он уже не выступит.

А я показал свое худшее выступление. В следующий раз это будет совершенно другой бой, но результат будет тем же», – сказал Эдвардс.

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