Хорхе Масвидаль: «Надеюсь, скоро я надеру задницу Эдвардсу, а затем снова встану перед Усманом»

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль заявил, что чемпион дивизиона боится с ним драться.

«Надеюсь, что скоро я надеру задницу Леону, а затем снова встану перед Усманом. Я подерусь со всеми. Но я не знаю, что происходит прямо сейчас.

Знаете, Леон немного струсил. Я не знаю, что это такое. Он не хочет опять проиграть мне в Англии, поэтому игнорирует мои телефонные звонки», – сказал Масвидаль.

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