Хорхе Масвидаль: «Надеюсь, скоро я надеру задницу Эдвардсу, а затем снова встану перед Усманом»
Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль заявил, что чемпион дивизиона Леон Эдвардс боится с ним драться.
«Надеюсь, что скоро я надеру задницу Леону, а затем снова встану перед Усманом. Я подерусь со всеми. Но я не знаю, что происходит прямо сейчас.
Знаете, Леон немного струсил. Я не знаю, что это такое. Он не хочет опять проиграть мне в Англии, поэтому игнорирует мои телефонные звонки», – сказал Масвидаль.
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Третий бой Эдвардса и Усмана должен состояться в марте 2023-го в Великобритании
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