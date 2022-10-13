Третий бой Эдвардса и Усмана должен состояться в марте 2023-го в Великобритании

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Усман - Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Журналист ESPN Бретт Окамото сообщил возможную дату трилогии чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса и экс-чемпиона Камару Усмана.

Бой должен состояться в Великобритании в марте 2023 года.

На UFC 278 в августе Эдвардс нокаутировал Усмана в пятом раунде.

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