Чейл Соннен: «Майкл Чендлер мог бы остановить тейкдауны Махачева»

Бывший боец назвал бойца, который способен остановить тейкдауны чемпиона в легком весе .

«Если бы у нас был человек, который весь вечер бы дрался с Исламом и не позволил ему оказаться сверху, то это в определенной мере была бы его победа, вы согласны?

Не думаю, что Ислам может перевести в партер. Это мое мнение. Верю, что Майкл мог бы остановить тейкдауны Махачева.

Более того, если Чендлер оступится и окажется снизу, то я верю, что он может вернуться на ноги, повернуться к Исламу лицом и начать в нейтральном положении», – сказал Соннен.

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