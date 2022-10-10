Махачев – Чендлеру: «Сначала подерись с Царукяном и Добером. Тогда мы посмотрим, насколько ты хорош»
Российский легковес UFC Ислам Махачев остался недоволен титульными амбициями Майкла Чендлера, который заявил, что подерется с победителем пары Махачев – Чарльз Оливейра.
«Претензии Чендлера на титул нелепы. Его финишировали в титульном поединке, а потом он побил старого Тони Фергюсона, который проиграл пять последних боев.
Сначала подерись с такими молодыми и голодными парнями, как Арман Царукян и Дрю Добер, и тогда мы посмотрим, насколько ты хорош», – написал Махачев.
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