Махачев про Чендлера: «Он слишком много болтает, но кого побил этот парень?»
Легковес UFC Ислам Махачев раскритиковал Майкла Чендлера, который хочет драться с победителем его боя с Чарльзом Оливейрой.
«Я должен уважать Оливейру, но я не могу уважать людей вроде Майкла Чендлера. Он слишком много болтает, но кого побил этот парень?
Он победил Тони Фергюсона, который почти закончил карьеру. Фергюсону нужно уходить, однако он все еще дерется.
Чендлер также побил Дэна Хукера. У него рекорд 2-2 в UFC, и он хочет снова заслужить титульный бой? Это так не работает», – сказал Махачев.
Махачев – Чендлеру: «Сначала подерись с Царукяном и Добером. Тогда мы посмотрим, насколько ты хорош»
Майкл Чендлер: «Махачев еще ничего не доказал и то, что его называют лучшим – мистика»
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