Махачев про Чендлера: «Он слишком много болтает, но кого побил этот парень?»

Легковес UFC Ислам Махачев раскритиковал Майкла Чендлера, который хочет драться с победителем его боя с .

«Я должен уважать Оливейру, но я не могу уважать людей вроде . Он слишком много болтает, но кого побил этот парень?

Он победил Тони Фергюсона, который почти закончил карьеру. Фергюсону нужно уходить, однако он все еще дерется.

Чендлер также побил Дэна Хукера. У него рекорд 2-2 в UFC, и он хочет снова заслужить титульный бой? Это так не работает», – сказал Махачев.

Махачев – Чендлеру: «Сначала подерись с Царукяном и Добером. Тогда мы посмотрим, насколько ты хорош»

Майкл Чендлер: «Махачев еще ничего не доказал и то, что его называют лучшим – мистика»