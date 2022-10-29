Джо Роган: «Махачев – это просто нечто, это новая чертова реальность»

Комментатор UFC Джо Роган рассказал про отношение к новому чемпиону легкого дивизиону Исламу Махачеву.

«Бой Махачева и был потрясающим. У Ислама, вероятно, самый невероятный захват, буквально не от мира сего.

Потому что вы видели, как быстро Чарльз постучал, как только он его придавил? Этот чувак просто на другом уровне и он всегда меня впечатлял. Еще перед тем, как он получил шанс завоевать пояс, я говорил, что он бугимен легкого дивизиона.

Когда он заставил сдаться Дрю Добера, это было мощно. Когда он заставил постучать Дэна Хукера, это было впечатляюще. Он заставлял сдаваться парней, который являются бойцами мирового уровня, просто переезжая их.

Но тот факт, что он провел удушение ручным треугольником и заставил сдаться Оливейру, который удерживает рекорд по наибольшему количеству побед сабмишенами в истории UFC, впечатляет больше всего.

Он сделал это методично и доминирующе, и при этом Оливейра проверил его. Чарльз выпутался из плохих позиций в первом раунде, вернулся в стойку, и достал его несколькими хорошими ударами. Но Махачев – это просто нечто, это новая чертова реальность», – сказал Роган.

Треугольник – любимый прием не только Хабиба, но и Махачева. Только в арсенале Ислама их 3 вида: руками, ногами – и даже обратный замок!

Ислам Махачев занял третье место в общем рейтинге UFC