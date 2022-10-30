Джейк Пол – о критике: «Думаю, что если бы даже ходил по воде, то они сказали, что я не умею плавать»

Начинающий боксер и видеоблогер Джейк Пол заявил, что не прислушивается к словам хейтеров. Пола-младшего регулярно упрекают в подборе стилистически удобных соперников.

«Люди найдут, что сказать: «Нужен бой с настоящим боксером» или что-то в этом роде. Думаю, что если бы даже ходил по воде, то они сказали, что я не умею плавать.

Всегда будут ненавистники. Всегда будут критики. Это повседневность, часть жизни. Вы всегда подвергаетесь критики, как только добиваетесь успеха. Так что я не беспокоюсь об этом. Это только начало моего пути», – сказал Пол.

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