Нейт Диаз дал пощечину члену команды Пола перед боем Джейка с Андерсоном Сильвой
В Глендейле (Аризона) завершился боксерский вечер, в главном событии которого Джейк Пол одолел Андерсона Сильву единогласным решением судей.
Одним из гостей вечера должен был стать бывший полусредневес UFC Нейт Диаз, однако Нейт за кулисами турнира вступил в перепалку с представителями команды Джейка Пола, дав пощечину одному из его представителей. После этого охрана вывела Диаза-младшего с территории арены.
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