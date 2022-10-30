Джейк Пол вызвал Канело: «Все говорили, что я не могу побить ударника, но я сделал это»

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол заявил, что хочет подраться с абсолютным чемпионом мира по боксу в суперсреднем весе .

«И Канело, ты тоже. Ты тоже, Канело! Вы, ребята, говорили: «О, вы не сможешь победить ударника, ты не сможешь победить легенду вроде !»

Я только что это сделал, так почему я не могу победить Канело? ##### [к черту] вас всех», – сказал Пол.

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