Джейк Пол вызвал Канело: «Все говорили, что я не могу побить ударника, но я сделал это»

Теги Андерсон Сильва Сауль Альварес бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол заявил, что хочет подраться с абсолютным чемпионом мира по боксу в суперсреднем весе Саулем Альваресом.

«И Канело, ты тоже. Ты тоже, Канело! Вы, ребята, говорили: «О, вы не сможешь победить ударника, ты не сможешь победить легенду вроде Андерсона Сильвы

Я только что это сделал, так почему я не могу победить Канело? ##### [к черту] вас всех», – сказал Пол.

Джейк Пол вызвал на бой Нейта Диаза: «Перестань быть сукой и дерись со мной»

Нейт Диаз дал пощечину члену команды Пола перед боем Джейка с Андерсоном Сильвой

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные