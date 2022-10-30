Джейк Пол вызвал на бой Нейта Диаза: «Перестань быть сукой и дерись со мной»
Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол обратился к Нейту Диазу, который дал пощечину члену команды Пола перед боем с Андерсоном Сильвой.
«Я хочу драться с сукой Нейтом Диазом. Он пытался зайти в мою раздевалку, он пытался устроить какую-то херню, а потом он как всегда покинул чертову арену. Итак, Нейт Диаз, перестань быть сукой и дерись со мной», – сказал Пол.
Нейт Диаз дал пощечину члену команды Пола перед боем Джейка с Андерсоном Сильвой
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