Джейк Пол вызвал на бой Нейта Диаза: «Перестань быть сукой и дерись со мной»

Видеоблогер и начинающий боксер обратился к Нейту Диазу, который дал пощечину члену команды Пола перед боем с Андерсоном Сильвой.

«Я хочу драться с сукой Нейтом Диазом. Он пытался зайти в мою раздевалку, он пытался устроить какую-то херню, а потом он как всегда покинул чертову арену. Итак, Нейт Диаз, перестань быть сукой и дерись со мной», – сказал Пол.

Нейт Диаз дал пощечину члену команды Пола перед боем Джейка с Андерсоном Сильвой