Джейк Пол вызвал на бой Нейта Диаза: «Перестань быть сукой и дерись со мной»

Теги UFC Андерсон Сильва Нейт Диаз бокс натив Джейк Пол контент Бокс/MMA/UFC

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол обратился к Нейту Диазу, который дал пощечину члену команды Пола перед боем с Андерсоном Сильвой.

«Я хочу драться с сукой Нейтом Диазом. Он пытался зайти в мою раздевалку, он пытался устроить какую-то херню, а потом он как всегда покинул чертову арену. Итак, Нейт Диаз, перестань быть сукой и дерись со мной», – сказал Пол.

Нейт Диаз дал пощечину члену команды Пола перед боем Джейка с Андерсоном Сильвой

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные