Сильва признал поражение в бою с Полом: «Джейк был лучше меня. Все должны уважать этого парня»

Легендарный боец ММА Андерсон Сильва, потерпевший поражение в боксерском поединке с , согласился с решением судей, единогласно назвавших «Трудного ребенка» победителем боя.

«Послушайте, тяжело войти в ринг и драться с этим парнем. Я старался изо всех сил. Я упорно тренируюсь каждый день. Джейк сегодня был лучше меня.

Я не могу сказать ничего плохого о моем сопернике. Я думаю, что все должны уважать этого парня, потому что он лучше всех справляется со своей работой», – сказал Сильва.

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