Де Ла Хойя поставил на победу Пола над Сильвой: «Если Джейк попадет, то он нокаутирует Андерсона»

Бывший чемпион мира по боксу и олимпийский чемпион поделился мнением о предстоящем поединке между Джейком Полом и .

«Это хороший бой. Я поставлю на , просто потому, что он, похоже, поймал свою волну. Боев у него не много, но он любит бокс, и он усердно работает, и мощь у него в руках огромная. Если он попадет по Сильве, он отправит его в нокаут», – сказал Де Ла Хойя.

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