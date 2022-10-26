Джейк Пол о подготовке к бою с Андерсоном Сильвой: «У меня была жесткая диета. Мы хотим сделать все правильно»

Видеоблогер Джейк Пол рассказал о подготовке к боксерскому поединку с экс-чемпионом UFC в среднем весе .

«Завтракаю омлетом с одним кусочком тоста. Иногда я пропускаю обед. Я не большой любитель обедов, и думаю, что это помогает мне сбросить вес.

Обычно я ем что-то вроде закусок, может быть, немного фруктов и обычно перекусываю протеиновым батончиком с высоким содержанием клетчатки.

На ужин курица с киноа, стейк с киноа, рыба, рис, немного углеводов. Так что у меня была действительно жесткая диета. Мы хотим сделать все правильно, чтобы я мог проснуться утром в день взвешивания и съесть макароны, если захочу.

Сейчас я вешу 195 фунтов, и многие бойцы могли бы просто прыгнуть в сауну, но это убивает тебя в бою.

Надеюсь, все пройдет хорошо, я думаю, так и будет, все цифры показывают это. Так что да, это определенно может быть мой самый большой заработок.

Я на самом деле не заострял на этом внимания. Вызов настолько велик, я очень сосредоточен, потому что бой много значит для меня», – сказал Пол.

Поединок Пола и Сильвы состоится 30 октября.

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