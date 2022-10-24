Джейк Пол бросил вызов Тайсону Фьюри: «Я поднимусь в тяжелый вес и подерусь со своим братом Тайсоном»
Начинающий боксер и видеоблогер Джейк Пол заявил, что намерен встретиться в ринге с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.
«Через шесть дней я буду драться с Андерсоном Сильвой, а после этого толстый Джейк поднимается в тяжелый вес для того, чтобы подраться с моим братом от другой матери Тайсоном Фьюри», – написал Пол-младший в соцсетях.
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