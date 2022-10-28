Джейк Пол: «У Сильвы есть все, чтобы победить меня. Все ММА-сообщество ждет, что я проиграю»

Видеоблогер и начинающий боксер заявил, что ощущает давление перед поединком с .

«Конечно, на моих плечах больше нагрузки. Просто я являюсь стороной «А». Я думаю, что все сообщество ММА ждет, когда я проиграю. Они хотят, чтобы я проиграл.

Я молодой парень, а Сильва очень, очень хорош и к тому же у него больше опыта. У Андерсона есть вес, рост, размах рук, другими словами все, чтобы победить меня.

Он очень быстрый, очень маневренный, очень техничный, у него хорошая защита, хорошие движения.

Я должен быть идеальным в субботу вечером и знаю, что способен на это. Помимо навыков, думаю, что победит тот, кто больше стремиться к победе, а это я», – сказал Пол.

Пол предложил Сильве пари: если Джейк победит, Андерсон присоединится к его ассоциации бойцов ММА