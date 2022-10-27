Орловский не согласен с решением боя Ян – О’Мэлли: «Остается надеяться, что Петру организуют реванш»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе прокомментировал исход поединка между Шоном О’Мэлли и .

На UFC 280 в Абу-Даби Ян проиграл раздельным решением судей.

— Какой бы совет вы могли дать Петру Яну, проигравшему три поединка из последних четырех?

— Если помните, я ему как-то замечание сделал, и у нас словесная перепалка началась. Какой совет? Просто не отчаиваться. Как минимум, два раунда он из того боя выиграл. Поэтому не отчаиваться, немножко отдохнуть, собраться и вперед. Я думаю, он не сломается. Ян – парень крепкий.

Тем более Дана Уайт назвал неоднозначным решение судей. Поэтому возможен реванш. Другое дело, что он отдалился от трилогии с Алджамейном Стерлингом. Какая разница? Парень молодой, сила есть. Главное духом не сломиться и вперед.

— А чем закончился ваш с ним «диалог»?

— Да, все нормально, все решили. Он же приезжал и тренировался в American Top Team.

— Исходя из ваших слов, можно прийти к выводу, что с результатом боя вы не согласны…

— Не согласен. Но уже есть уже официальное судейское решение. Протест вряд ли к чему-то приведет. Единственное, на что стоит надеяться, что Петру организуют реванш. Вчера я читал комментарии ’Мэлли и комментатора Джо Рогана. О’Мэлли сказал, что стопроцентно выиграл. Мне казался интересным комментарий Рогана.

Честно говоря, перед боем я думал, что Яну в борьбу ввязываться точно не надо. Мне казалось, что О’Мэлли сильнее Петра в плане джиу-джитсу. Оказалось, нет. Ян делал классные тейкдауны и контролировал на земле, но Джо Роган сказал, что роль тейкдаунов немножко преувеличена.

Нужно продолжение, экшен после того, как ты повалил соперника. Контролировать и просто держать… Видите, как судьи считают. Я не знаю, как они считают. Но если будет второй бой с О’Мэлли, все выводы сделают, их противостояние будет более интересным и не продлится три раунда.

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