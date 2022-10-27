Шон О’Мэлли: «Если бы я проиграл бой Яну, люди бы уважали меня намного больше»

Американец Шон О’Мэлли прокомментировал критику в свой адрес после спорной победы над .

На 280 в Абу-Даби О’Мэлли победил раздельным решением судей.

«Если бы я проиграл бой, люди бы уважали меня намного больше. Они сказали бы: «Черт! Ты проиграл, но был невероятно хорош!».

А теперь они говорят: «Что? Он победил? Да ты издеваешься!». Но люди, которые в бешенстве от моей победы — это те, кто говорил, что Ян хорошенько меня взбучит», – сказал О’Мэлли.

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