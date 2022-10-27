Анатолий Сульянов: «За Яна в Штатах топят страшно. Коренная аудитория кайфует от Петра, они его любят»

Глава Hardcore Анатолий Сульянов прокомментировал спорное поражение от ’Мэлли на UFC 280 в Абу-Даби.

«Касаемо боя Яна и О’Мэлли, в части судейского решения, я думаю, у любого здравомыслящего поклонника смешанных единоборств вопросов и сомнений нет никаких. Вчистую забранные первые два раунда.

Что сделал Шон в третьем раунде? Одно летящее колено, подсек Яна, но при этом никаких акцентированных ударов.

В первых двух раундах Петр акцентировано попадал и с рук, и с ног, были переводы, шесть тейкдаунов. Полный контроль. Решение можно вынести за скобки диалога.

Тащит ли UFC Шона? Мне сложно говорить про внутреннюю структуру и возможности влияния UFC на атлетическую комиссию и судейский корпус. Не берусь какую-то оценку дать.

Заинтересованы ли в UFC в Шоне О’Мэлли? Безусловно, да. Яркий англоговорящий проспект, яркий персонаж в прямом и переносном смысле.

На территории США, с точки зрения PPV, его аудитория, безусловно, сопоставима, как минимум, с аудиторией, которая поддерживает Яна. Но за Петра в Штатах топят страшно. Я был на ивентах с его участием. Коренная аудитория кайфует от Петра, они его любят», – сказал Сульянов.

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