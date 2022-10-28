Чемпион ONE в тяжелом весе предложил Петру Яну поменяться промоушенами
Аржан Буллар, чемпион ONE в тяжелом весе, обратился к Петру Яну, топовому бойцу легчайшего веса UFC.
Ранее Даниэль Кормье сообщил, что россиянин якобы собирается покинуть UFC, после чего Буллар предложил Петру сделку, вспомнив об обмене между UFC и ONE, когда сильнейшая лига мира получила Бена Аскрена, а главный азиатский промоушен подписал Деметриуса Джонсона.
«Они могли бы получить полтора миллиарда зрителей с приходом индийского спортсмена. Если сделка правильная, я готов прийти и выигрывать. Исправить ошибки Аскрена. Сделать то, что не смог Чендлер.
И если тяжелый вес все еще в застое, и полутяжелый, это самый быстрый путь к вершине, так тому и быть», – написал канадец индийского происхождения в соцсетях.
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