Чемпион ONE в тяжелом весе предложил Петру Яну поменяться промоушенами

Аржан Буллар, чемпион ONE в тяжелом весе, обратился к Петру Яну, топовому бойцу легчайшего веса UFC.

Ранее Даниэль Кормье сообщил, что россиянин якобы собирается покинуть UFC, после чего Буллар предложил Петру сделку, вспомнив об обмене между UFC и ONE, когда сильнейшая лига мира получила , а главный азиатский промоушен подписал Деметриуса Джонсона.

«Они могли бы получить полтора миллиарда зрителей с приходом индийского спортсмена. Если сделка правильная, я готов прийти и выигрывать. Исправить ошибки Аскрена. Сделать то, что не смог Чендлер.

И если тяжелый вес все еще в застое, и полутяжелый, это самый быстрый путь к вершине, так тому и быть», – написал канадец индийского происхождения в соцсетях.

Кормье сообщил, что Ян может уйти из UFC: «Петр не чувствует, что в организации к нему относятся с должным уважением»

Менеджер Петра Яна: «У нас еще четыре боя в UFC по контракту»