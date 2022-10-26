Менеджер Петра Яна: «У нас еще четыре боя в UFC по контракту»

Менеджер Саят Абдрахманов опроверг информацию, что собирается покинуть UFC после спорного поражения от ’Мэлли в Абу-Даби.

«У Петра еще четыре боя по контракту», – сказал менеджер.

На UFC 280 Ян проиграл О’Мэлли раздельным решением судей.

Кормье сообщил, что Ян может уйти из UFC: «Петр не чувствует, что в организации к нему относятся с должным уважением»

«Мне жаль Яна, его обокрали дважды подряд»: Петр проиграл хайповому О’Мэлли, и это – грандиозный судейский произвол