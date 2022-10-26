Менеджер Петра Яна: «У нас еще четыре боя в UFC по контракту»
Менеджер Саят Абдрахманов опроверг информацию, что Петр Ян собирается покинуть UFC после спорного поражения от Шона О’Мэлли в Абу-Даби.
«У Петра еще четыре боя по контракту», – сказал менеджер.
На UFC 280 Ян проиграл О’Мэлли раздельным решением судей.
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