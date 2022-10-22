Белал Мухаммад: «Хабиб практически заставил меня прикончить Брэди»

Американский полусредневес UFC Белал Мухаммад прокомментировал победу над Шоном Брэди на UFC 280.

«Я готовился в лагере – это лучший лагерь в моей жизни. Я побил двух крутых ребят. Я не мог сегодня выступить по-другому.

Абу-Даби, я сделал это для вас! Мой наставник кричал: «Прикончи его, прикончи его!». Хабиб практически заставил меня сделать это.

Я тренировался с Абубакаром под началом Хабиба. Эта команда просто на другом уровне. Это команда как семья, они братья.

Что дальше? Я слышал, что Леон Эдвардс здесь, где он? Я также слышал, что Большой Опасный Волк [Чимаев] снова возвращается в 170. Я могу подраться в 179.5 фунтах, неважно. Я здесь, чтобы драться с лучшими. В 2023-м я буду чемпионом», – сказал Мухаммад.

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