Стерлинг про бой с О’Мэлли: «Самый денежный поединок на данный момент – это против «сахарных сисек»

Чемпион UFC в легчайшем весе ответил на вопрос о возможном поединке с ’Мэлли.

«Я люблю деньги, они меня возбуждают. Самый денежный бой на данный момент — это против «сахарных сисек». Я даже не называю его «сладкими сиськами», чтобы проявить неуважение.

Все же этот парень умеет драться. У него отличные навыки. Этот бой может пойти мне на пользу, но может и наоборот. Уверен, что смогу перевести его в партер и сделать там свою работу. Это касается не только Шона, но и любого другого соперника.

Это будет бой за деньги, вот что меня волнует», – сказал Стерлинг.

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