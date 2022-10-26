Поп-боец Тимур Никулин: «Шон О’Мэлли заслужил победу над Яном. Он меньше пропускал и контролировал весь октагон»
Боец поп-ММА Тимур Никулин прокомментировал поражение Петра Яна от Шона О’Мэлли на UFC 280.
«Я считаю, что Шон О’Мэлли выиграл. Он попадал каждый джеб, чувствовал дистанцию. Петр Ян несколько раз перевел. Шон хорошо подготовился, и он заслужил эту победу.
Во-первых, он разбил лицо Яну. Во-вторых, Шон меньше пропускал и контролировал весь октагон.
Есть ли у Яна возможность реабилитироваться? Его же не нокаутировали, не задушили.
Думаю, что он один из самых известных бойцов на сегодняшний момент и что он будет драться дальше. Пройдет пару боев, и Петр вновь будет биться за пояс», – сказал Никулин.
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