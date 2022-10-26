Поп-боец Тимур Никулин: «Шон О’Мэлли заслужил победу над Яном. Он меньше пропускал и контролировал весь октагон»

Боец поп-ММА Тимур Никулин прокомментировал поражение от ’Мэлли на 280.

«Я считаю, что Шон О’Мэлли выиграл. Он попадал каждый джеб, чувствовал дистанцию. Петр Ян несколько раз перевел. Шон хорошо подготовился, и он заслужил эту победу.

Во-первых, он разбил лицо Яну. Во-вторых, Шон меньше пропускал и контролировал весь октагон.

Есть ли у Яна возможность реабилитироваться? Его же не нокаутировали, не задушили.

Думаю, что он один из самых известных бойцов на сегодняшний момент и что он будет драться дальше. Пройдет пару боев, и Петр вновь будет биться за пояс», – сказал Никулин.

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