Василевский – о бое Емельяненко и Дацика: «Саша не был готов к драке»

Российский боец смешанного стиля прокомментировал исход боксерского поединка между и .

Напомним, что «Рыжий Тарзан» нокаутировал оппонента на 13-й секунде боя.

«Саня не был готов к драке. Ни по физическим кондициям, ни по каким другим еще. Он не выдержал даже первого столкновения. Дацик его снес.

Не надо было ему выходить, а ведь так радовался, что восстал из пепла. Восстал, чтобы жить, ходить на прогулки, тренажерный зал, делать пробежки.

Но не для того, чтобы драться с Дациком. Здесь он уже никогда не восстанет. Это может звучать как негатив, но я болел за Саню.

Как человек, он мне больше импонирует. Но я понимал, что шансов у него ноль целых и ноль десятых», – сказал Василевский.

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