Исмаилов назвал ошибочной стратегию Емельяненко на бой с Дациком. Александр был нокаутирован на 13-й секунде

Российский боец ММА Магомед Исмаилов заявил, что Александр Емельяненко ошибся с планом на бой против .

По мнению «Лысого хищника», Емельяненко не следовало слишком активно включаться в бой, чтобы не нарываться на сильные удары соперника.

«Я говорил, что надо поднять руки и оттанцевать, прочувствовать скорость, плотность ударов Дацика. Возможно, Саша лучше бы включился в это противостояние.

Но он решил пойти вперед. У него есть вот это, когда он сразу хочет порешать вопрос. Но с Дациком не стоило.

Изначально была неправильная стратегия на бой. Я знаю, что у них была правильная стратегия, но он не придерживался ее во время боя», – сказал Исмаилов.

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