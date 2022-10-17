Емельяненко про поражение Дацику: «Бог немножко меня приземлил, чтобы я не возносился и по земле ходил ногами»
Тяжеловес Александр Емельяненко прокомментировал поражение Вячеславу Дацику в конце сентября на Hardcore Boxing.
«Во-первых, тяжелый вес – любой удар может оказаться нокаутирующим. Дацик хорошо бьет, хорошо размашисто кидает удары. Техники абсолютно никакой нет, просто акцентированные удары из-под жопы.
Это его единственный шанс, случай, ну и у меня немножко судьба, жизнь, карма. Бог немножко меня приземлил для того, чтобы я не возносился и по земле ходил ногами», – сказал Емельяненко.
Дацик отправил Емельяненко в нокдаун во время спарринга
Емельяненко про людей, которые перестали верить в него после поражения от Дацика: «Куда ветер подует, туда задницу и направляют»
Комментарии