Андерсон Сильва: «Мой последний бой состоится в 49 лет. В 50 лет я уже буду нянчить внуков»

Бывший чемпион в среднем весе Андерсон Сильва рассказал, когда завершит карьеру.

«Когда я почувствую, что пора завершать карьеру, я уйду. Однако сейчас я чувствую себя прекрасно, спаррингую с профессиональными бойцами, олимпийскими чемпионами.

Мне 47 лет и я не могу сказать, что буду выступать до 50-летия. До 49 лет я хочу выступать. Мой последний бой состоится в 49 лет. В 50 лет я уже буду нянчить внуков», – сказал Сильва.

29 октября Сильва проведет бой по правилам бокса против видеоблогера .

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