Алекс Волкановски: «Очевидно, бой с Конором что-то значит для меня... Так же как и деньги»

Чемпион UFC в полулегком весе не исключает вероятности боя с экс-чемпионом двух дивизионов .

«Прямо сейчас Конор знает, что если я заберу титул в легком весе, то он сможет подраться за пояс в полулегком. Он видит в этом определенную возможность.

Он единственный чемпион в полулегком весе, которого я еще не побеждал. Так что очевидно, что этот бой что-то значит для меня... Так же как и деньги, которые принесет этот поединок.

Вы знаете, вся эта шумиха вокруг него делает наш бой веселым и занимательным. Так что будет здорово, но в этом поединке есть еще и глубокий смысл», – считает Волкановски.

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