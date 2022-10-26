Мендес про бой Махачев – Волкановски: «Вес Ислама станет главным преимуществом для нас»

Тренер зала AKA Хавьер Мендес назвал преимущества над .

«Когда Алекс вошел в клетку после боя Ислама с Чарльзом Оливейрой, я не увидел 145-фунтового бойца. Там стоял парень, который весил 170 фунтов, не меньше. Это был боец невысокого роста, но коренастый, хорошо сложенный, с отличным телосложением.

Что же станет главным преимуществом для нас? Все же думаю, что Ислам будет тяжелее. Это не 10 фунтов разницы, но больше пяти точно», – сказал Мендес.

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