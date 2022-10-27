Ислам Махачев: «В ближайшие год-полтора я буду на первой строчке рейтинга P4P»

Чемпион UFC в легком весе рассказал, сколько времени ему понадобится, чтобы возглавить рейтинг вне зависимости от весовых категорий.

После победы над Чарльзом Оливейрой на UFC 280 россиянин стал третьим номером общего рейтинга.

«UFC, честно говоря, довольно высоко оценили мои способности, навыки. Я просто так там не собираюсь останавливаться, пока не стану лучше.

Я думаю, в ближайший год-полтора максимум я буду на первой строчке», – сказал Махачев.

11 февраля у Махачева запланирован бой с Алексом Волкановски на UFC 284 в австралийском Перте.

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