Бенеил Дариуш: «У Волкановски возникнут проблемы в легком весе»

Топовый легковес UFC Бенеил Дариуш поделился ожиданиями от перехода чемпиона полулегкого дивизиона в легкий вес.

«Не хочу дискредитировать Алекса, но мне кажется, что он слишком мал для легкого веса. Я уверен, что люди говорили ему о том же самом и в полулегком дивизионе.

Все же у меня нет сомнений, что любой боец нашей весовой категории будет иметь преимущество в весе над ним. С другой стороны, никто на самом деле не пытался бороться с Волкановски в 145 фунтах.

Не могу вспомнить, чтобы кто-то попытался засамбитить его или контролировать в партере. Просто нужно понять, если он останется в легком весе, то ему придется драться со многими борцами.

Здесь каждый является борцом и любит побороться. Так что я думаю, ему придется столкнуться с чем-то новым и у него возникнут некоторые проблемы», – сказал Дариуш.

11 февраля на UFC 284 в Перте (Австралия) Волкановски должен подраться с чемпионом легкого дивизиона Исламом Махачевым.

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