Каттар будет болеть за Волкановски в бою с Махачевым: «Ислам – зверь, но уважаю стремление Алекса стать великим»

Полулегковес UFC Келвин Каттар рассказал, за кого будет болеть в бою между и .

«Я уважаю то, что делает Алекс. В этом парне нет ненависти. Вот как должен действовать настоящий чемпион. Он должен стремиться к конкурентным поединкам, хотеть испытать себя и быть великим. Я поддерживаю его решение драться с Исламом.

Махачев – зверь, но я уважаю стремление Алекса стать великим. Это менталитет чемпиона. Его стоит уважать, было бы честью однажды встретиться с ним.

Когда ты лучший боец P4P, то имеешь возможность драться с кем угодно. У Волкановски есть шанс против любого соперника.

Я буду болеть за него, потому что он представляет мою весовую категорию. Надеюсь, Алекс справится с этой задачей», – сказал Каттар.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля может возглавить UFC 284 в австралийском Перте.

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