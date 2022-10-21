Менеджер Евлоева сообщил, что Мовсар порвал обе связки колена

Теги полулегкий вес UFC Мовсар Евлоев Брайс Митчелл Бокс/MMA/UFC

Саят Абдарахманов, менеджер перспективного полулегковеса Мовсара Евлоева, назвал причину вылета россиянина из поединка с Брайсом Митчеллом.

Менеджер сообщил, что Евлоев получил тяжелейшую травму колена, которая требует хирургического вмешательства.

«Он травмировался в зале в США, была общая групповая тренировка по борьбе. Сначала МРТ показала, что это мениск и связка.

Но в Москве сделали повторное исследование, и там сказали, что это разрыв двух связок, передней и задней крестообразной. В таком случае колено уже просто ничего не держит и выступить было бы невозможно», – сказал Саят.

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