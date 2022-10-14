Евлоев снялся с поединка против Митчелла. Их бой должен был возглавить турнир UFC 5 ноября

Российский полулегковес выбыл с поединка против Брайса Митчелла. Об этом сообщает журналист Дэймон Мартин.

Их бой 5 ноября должен был возглавить 214 в Лас-Вегасе. Причиной снятия Евлоева стала травма, характер которой не разглашается.

Оба бойца идут на серии из шести побед в UFC. Евлоев в июне победил единогласным решением судей Дэна Иге, Митчелл – одержал победу над Эдсоном Барбозой.

Евлоев – Волкановски: «Дай мне знать, если ты устал драться с ударниками, пытающимися с тобой бороться»

Брайс Митчелл бросил вызов Евлоеву, россиянин ответил: «Ты бы не выжил на улицах, где я вырос, деревенщина»