Евлоев снялся с поединка против Митчелла. Их бой должен был возглавить турнир UFC 5 ноября
Российский полулегковес Мовсар Евлоев выбыл с поединка против Брайса Митчелла. Об этом сообщает журналист Дэймон Мартин.
Их бой 5 ноября должен был возглавить UFC Fight Night 214 в Лас-Вегасе. Причиной снятия Евлоева стала травма, характер которой не разглашается.
Оба бойца идут на серии из шести побед в UFC. Евлоев в июне победил единогласным решением судей Дэна Иге, Митчелл – одержал победу над Эдсоном Барбозой.
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