Евлоев – Волкановски: «Дай мне знать, если ты устал драться с ударниками, пытающимися с тобой бороться»

Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев отреагировал на победу Алекса Волкановски в бою с .

«Отличное выступление от чемпиона . Вскоре перед тобой встанет новый вызов.

Дай мне знать, если ты устал драться с ударниками, пытающимися с тобой бороться», – написал Евлоев.

Волкановски победил Холлоуэя единогласным решением судей на UFC 276.

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