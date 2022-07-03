Евлоев – Волкановски: «Дай мне знать, если ты устал драться с ударниками, пытающимися с тобой бороться»

Теги полулегкий вес UFC MMA Макс Холлоуэй Мовсар Евлоев Алекс Волкановски UFC 276 Холлоуэй - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев отреагировал на победу Алекса Волкановски в бою с Максом Холлоуэем.

«Отличное выступление от чемпиона Алекса Волкановски. Вскоре перед тобой встанет новый вызов.

Дай мне знать, если ты устал драться с ударниками, пытающимися с тобой бороться», – написал Евлоев.

Волкановски победил Холлоуэя единогласным решением судей на UFC 276.

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