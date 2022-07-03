Евлоев – Волкановски: «Дай мне знать, если ты устал драться с ударниками, пытающимися с тобой бороться»

Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев отреагировал на победу Алекса Волкановски в бою с Максом Холлоуэем.
«Отличное выступление от чемпиона Алекса Волкановски. Вскоре перед тобой встанет новый вызов.
Дай мне знать, если ты устал драться с ударниками, пытающимися с тобой бороться», – написал Евлоев.
Волкановски победил Холлоуэя единогласным решением судей на UFC 276.
Волкановски после победы над Холлоуэем: «Хочу завоевать статус двойного чемпиона»
Волкановски повторил достижение Хабиба, выиграв свои первые 12 боев в UFC