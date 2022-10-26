Диего Санчес – Петру Яну: «UFC действительно не заботится о тебе»

Бывший боец UFC Диего Санчес поддержал россиянина после спорного поражения ’Мэлли.

На UFC 280 в Абу-Даби Ян проиграл американцу раздельным решением судей.

«Петр, ты все еще чемпион в глазах многих из нас. UFC действительно не заботится о тебе.

Я бы сам хотел уйти в расцвете сил. Bellator заботился бы и ценил меня больше! UFC – это гангстеры», – написал Санчес.

Кормье сообщил, что Ян может уйти из UFC: «Петр не чувствует, что в организации к нему относятся с должным уважением»

«Мне жаль Яна, его обокрали дважды подряд»: Петр проиграл хайповому О’Мэлли, и это – грандиозный судейский произвол