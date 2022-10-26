Шон О’Мэлли: «Только что пересмотрел бой с Яном. Прекрасная победа»
Боец Шон О’Мэлли уверен в победе над Петром Яном на UFC 280 в Абу-Даби.
В минувшие выходные американец победил россиянина раздельным решением судей.
«Только что пересмотрел бой. Прекрасная победа», – написал О’Мэлли в социальных сетях.
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