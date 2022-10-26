Джо Роган назвал победителя боя Ян – О’Мэлли: «Вопрос в том, сколько стоит тейкдаун и сколько стоит контроль в партере?»

Комментатор UFC Джо Роган поделился своим решением в бою ’Мэлли и .

На UFC 280 в Абу-Даби россиянин проиграл раздельным решением судей.

«О’Мэлли хорошо зарекомендовал себя в бою с Яном. Он дрался с бывшим чемпионом, одним из лучших в дивизионе и претендентом номер 1.

Это был близкий бой. О’Мэлли определенно смог навредить Яну. Он поймал его коленом в финальном раунде, после чего Петр качнулся. Вопрос в том, сколько стоит тейкдаун и сколько стоит контроль в партере?

Тейкдаун без контроля, что это за ценность? Я не говорю, что Петр проиграл этот бой, так как считаю, что он победил, но получается, что мы не можем сравнивать тейкдауны и контроль в партере с успешной работой в стойке.

Шон наносил больше ударов, когда они стояли на ногах и ключевые моменты были за ним, но Петр успешней действовал в партере», – сказал Роган.

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