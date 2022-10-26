Олег Тактаров: «Петр Ян обязательно вернется сильнее, когда ни один судья уже не сможет забрать у него победу»
Ветеран ММА Олег Тактаров обратился к журналистам по поводу бойца UFC Петра Яна.
«Журналистам: Петр – профессионал; сам сделает выводы и обязательно вернется сильнее, когда ни один судья уже не сможет забрать у него победу», – написал Тактаров под фотографией с Яном.
На UFC 280 в Абу-Даби Ян проиграл О’Мэлли раздельным решением судей.
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