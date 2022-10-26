Олег Тактаров: «Петр Ян обязательно вернется сильнее, когда ни один судья уже не сможет забрать у него победу»

Ветеран ММА Олег Тактаров обратился к журналистам по поводу бойца UFC Петра Яна.

«Журналистам: Петр – профессионал; сам сделает выводы и обязательно вернется сильнее, когда ни один судья уже не сможет забрать у него победу», – написал Тактаров под фотографией с Яном.

На UFC 280 в Абу-Даби Ян проиграл О’Мэлли раздельным решением судей.

Кормье сообщил, что Ян может уйти из UFC: «Петр не чувствует, что в организации к нему относятся с должным уважением»

Шон О’Мэлли: «Решение судей – не моя чертова вина. Держите свое мнение при себе»