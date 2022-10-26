Бивол про Рамиреса: «Хочу увидеть, что в его рекорде больше нет нолика в графе поражений»

Чемпион WBA в полутяжелом весе поделился ожиданиями от боя с , который состоится 5 ноября в Абу-Даби.

«Он хочет этого боя, хочет титул. Но и я не хочу расставаться с поясом. Я здесь не для того, чтобы просто так отдавать бои.

Я хочу победы, хочу увидеть, что в его рекорде больше нет нолика в графе поражений. Я не уверен вообще, что моя карьера продлится до 44 боев. Вряд ли я столько набоксирую.

Да, это большой опыт, но большинство боев можно приравнять к моему любительскому опыту. Не сказать, что у меня были супертоповые соперники, но у меня тоже достаточно опыта», – сказал Бивол.

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