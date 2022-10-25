Майкл Биспинг: «Не думаю, что Махачев станет чемпионом двух дивизионов»

Ветеран ММА Майкл Биспинг сомневается, что отберет у пояс в полулегком весе.

«Не думаю, что Ислам станет чемпионом двух дивизионов. Не потому что у него нет навыков Дело в том, что Волкановски поднимется в легкий вес, и у него есть возможность победить.

Если победу одержит Махачев, то они незамедлительно проведут реванш с другой весовой категории. Но Ислам не спустится в полулегкий вес. Я не представляю, как он сделает 145 фунтов. Он даже по меркам легкого веса большой», – считает Биспинг.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля может возглавить UFC 284 в австралийском Перте.

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