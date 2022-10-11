Папин – о бое Исмаилова и Илича: «Александр – просто мешок. Стыд и позор»

Российский боксер остался недоволен боксерским поединком и Александра Илича.

Напомним, что в главном событии турнира Pravda Boxing убедительную победу единогласным решением судей одержал «Лысый хищник».

«Я не смог его посмотреть. Я в начале четвертого раунда выключил – это невозможно смотреть. Это боксом нельзя назвать.

Илич просто мешок. Это стыд и позор. Как можно это показывать по центральному телевидению?» – сказал Папин.

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