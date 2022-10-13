Рамирес про бой с Биволом: «Хочу взять реванш за весь мексиканский народ»

Мексиканский боксер поделился ожиданиями от боя с чемпионом WBA в полутяжелом весе .

«Я аутсайдер в бою с Биволом? Это ничего не значит, потому что я вырос в Мексике, у меня ничего не было, и теперь я пришел забрать все.

Он сильный боец, это настоящий вызов. Он победил Канело, и я хочу взять реванш за весь мексиканский народ. Я ожидаю отличного боя.

Ожидаю, что Дмитрий Бивол будет отлично подготовлен к поединку. Он действительно мотивирован. Это будет настоящая битва», – сказал Рамирес на открытой тренировке в Калифорнии.

и Бивола состоится 5 ноября в Абу-Даби.

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