Хильберто Рамирес: «Не думаю, что Бивол – самый большой вызов в моей карьере»

Мексиканский полутяжеловес рассказал о настрое перед боем с чемпионом WBA Дмитрием Биволом.

«Не думаю, что это самый большой вызов в моей карьере. Я долгое время дрался с лучшими боксерами, и в конце концов, Бивол – достойный соперник.

У него есть то, что я хочу – чемпионский пояс. Это хороший бой для меня и для бокса. Это лучший вызов на данный момент, и наше противостояние ждут люди.

С нетерпением жду, когда получу титул и стану двукратным чемпионом мира. На данном этапе карьеры, победа над Биволом значит для меня все. Я должен доказать сам себе, что могу это сделать.

После этого боя все мои мечты воплотятся в жизнь», – сказал Рамирес.

Бой Бивола и Рамиреса состоится 5 ноября в Абу-Даби.

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