Исмаилов про бой с Минеевым: «Если в третьем бою я ему проиграю, то признаю, что он лучше меня как спортсмен»

Российский боец сообщил, что не против провести третий бой с .

«Мне будет интересно провести боксерский поединок с Владимиром Минеевым. Он же ударник, мастер спорта по боксу, кикбоксер, почему нет? Это его территория. Третье противостояние, хоть в боксе, хоть в ММА, – оно должно быть.

Если в третьем бою я ему проиграю, то признаю, что он лучше меня как спортсмен. Меня устраивает 1-1-1», – сказал Исмаилов.

В октябре 2018-го бой Минеева и Исмаилова закончился ничьей, в октябре 2021-го Владимир победил Магомеда техническим нокаутом в третьем раунде.

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